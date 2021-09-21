В Омской области нашли вирус бешенства у коров

В одном из сел Омской области бешенством заразились коровы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омской области Россельхознадзор выявил очередной очаг бешенства. На этот раз заразился крупный рогатый скот в деревне Нахимовка Называевского района. Исследования проводили в «Омский областной ветеринарной лаборатории». На территории деревни ввели карантин, проводят мероприятия по недопущению распространения заболевания.

Стоит отметить, что это уже 22 случай за 2021 год. В этом году бешенство заметно чаще фиксируют на территории Омской области. Чаще всего им болеют дикие животные, но уже были случаи заражения и домашних животных от кота до лошади. В пресс-службе Россельхознадзора уточнили, что сейчас карантин из-за бешенства действует в 5 населенных пунктах в Павлоградском, Омском, Тевризском, Саргатском и Называевском районах.