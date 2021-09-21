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Общество21 сентября 2021 8:54

В Омске на Левобережье прорвало водопровод

Струя под большим напором била на высоту нескольких метров
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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У омичей уже вошло в традицию называть фонтанами прорывы в трубах. Сегодня утром одна из омичек опубликовала видео в соцсети, которое так и подписала: "Появился новый фонтан".

Действительно, зрелище вышло впечатляющим. Мощная струя воды вырывалась испод земли и била вверх на несколько метров. Мимо проезжали машины, а вода лилась в сторону дороги.

- Возле БСМП-1 на Перелета вот так бьет фонтан воды. Скорее всего, это кипяток, я так думаю, - комментирует свое видео женщина. В комментариях люди, как обычно, в ироничной форме высказывают свое возмущение.

Прорыв трубы в Омске