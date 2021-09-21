В Омске на Левобережье прорвало водопровод

У омичей уже вошло в традицию называть фонтанами прорывы в трубах. Сегодня утром одна из омичек опубликовала видео в соцсети, которое так и подписала: "Появился новый фонтан".

Действительно, зрелище вышло впечатляющим. Мощная струя воды вырывалась испод земли и била вверх на несколько метров. Мимо проезжали машины, а вода лилась в сторону дороги.

- Возле БСМП-1 на Перелета вот так бьет фонтан воды. Скорее всего, это кипяток, я так думаю, - комментирует свое видео женщина. В комментариях люди, как обычно, в ироничной форме высказывают свое возмущение.