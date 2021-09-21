Оксана Фадина пообещала лично проконтролировать подачу тепла омичам

Как рассказывают омичи, в некоторых детских садах и школах до сих пор холодно. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Омске с 16 сентября начался отопительный сезон. Довольно рано в этом году из-за холодной погоды. Ранее мэрия сообщала о подключении к отоплению более 80% жилых домов и более 90% социальных учреждений. Но, как отметила мэр Омска Оксана Фадина, жалобы от родителей на холод в некоторых школах и садиках. Мэр провели совещание по вопросам подключения к отоплению, рассмотрели системные проблемы и частные случаи.

- Рассмотрели ситуации с отсутствием тепла в некоторых детских садах и школах, о которых в пятницу и в выходные дни вы сообщили мне здесь, в моем аккаунте. По информации коллег, большинство учреждений сегодня уже подключены к теплоснабжению. Тем не менее, поставила этот вопрос на личный контроль. В ближайшие дни планирую посетить отдельные учреждения, по которым были жалобы на нарушение температурного режима, - написала Оксана Фадина в своем Instagram.

Если будут выявлены нарушения, мэр пообещала принять соответствующие меры.