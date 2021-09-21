В аварии под Омском перевернулась пассажирская Газель

На трассе под Омском микроавтобус с пассажирами после ДТП упал в кювет.

Буквально на выезде из Омска накануне 20 сентября произошло серьезное ДТП. Обошлось без погибших, но пострадали 4 человека.

По предварительным данным, авария произошла из-за водителя «Тойоты Эстима». В районе 6 километра Черлакского тракта он не справился с управлением и врезался в «ГАЗ Луидор», ехавшим по встречке. Во время ДТП Газель перевозила пассажиров по маршруту «Омск – Оконешниково». В салоне находилось 15 человек. От удара пассажирский транспорт перевернулся и опрокинулся в кювет.

Как уточнили в пресс-службе полиции, обошлось без смертей, но пострадали 3 пассажиров Газели 17, 18 и 38 лет. Их, а также водителя иномарки доставили в больницу. По факту аварии проводится проверка. К проверке подключится и прокуратура.