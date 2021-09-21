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Общество21 сентября 2021 7:21

В Омской области владелец магазина издевался над покупателем-инвалидом и сопровождавшей его дочерью

Торговец грубил и зачем-то указывал на физические недостатки посетителя
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Грубияна оштрафовали на 5 тысяч рублей.

Грубияна оштрафовали на 5 тысяч рублей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Неприятный инцидент произошел в одном из магазинов Крутинского района. Владелец магазина поссорился в покупателем – инвалидом I группы. Во время конфликта он начал оскорблять посетителя, в грубой форме указывая на то, что он не может передвигаться самостоятельно. Также торговец хамил и дочери инвалида, которая его сопровождала.

На грубияна завели административное дело об оскорблении, совершенном в отношении нескольких лиц. Он вину не признал.

– Однако совокупность собранных прокуратурой района доказательств позволила мировому судье судебного участка № 10 в Крутинском судебном районе привлечь виновное лицо к ответственности в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судебный акт еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.