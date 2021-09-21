Омские полицейские ночью под дождем устроили погоню за 15-летним подростком

Задержать подростка патрульным помогли местные таксисты. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

Догонять странного водителя пришлось патрульным ДПС в дождливую воскресную ночь. Нарушителя заметили на улице 50 лет Профсоюзов. Он вывернул на ВАЗ-21063 прямо перед патрульной машиной и прибавил газа. Полицейские сразу подумали, что это странно, потому что водительское стекло было разбито, а сам водитель сидел за рулем в капюшоне, маске и перчатках. На требования остановиться водитель не реагировал. Так погоня и началась. Возможно, она затянулась бы чуть дольше, если бы к ней не присоединились неравнодушные таксисты.

Уходя от преследования водитель ВАЗа свернул в частный сектор. На улице 4-я Новостроевская он решил, что лучше будет убежать на своих двоих. Не заглушив двигатель, водитель выпрыгнул и побежал в дома, а машина врезалась в забор частного дома. Догнал нарушителя один из таксистов на территории детского сада, расположенного неподалеку.

Во время опроса выяснилось, что водителю всего-то 15 лет, а машина не принадлежит даже его родственникам. Подросток признался, что угнал ее с улицы Малунцева. Разбил стекло, завел через провода и поехал кататься. Владельца машины нашли, он обратился в полицию и оценил ущерб в 30 тысяч рублей.

Школьника к административной ответственности привлекать не будут, объяснили в полиции, он не достиг 16 лет. А вот за угон по уголовной статье все же придется ответить. Санкции статьи предусматривают наказании от штрафа до реального лишения свободы. Также подростка поставят на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних.