На севере Омской области выпал первый снег

На Омскую область надвигается похолодание. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода совсем не балует омичей. На смену жаркому лету резко пришла типичная сибирская осень. Прохладная погода держится в Омске уже две недели. Минувшей ночью столбик термометра упал до нуля. А синоптики сообщили о первом выпавшем снеге на севере региона.

- Практически во всех районах области, а также в Омске прошел небольшой, а в северных районах умеренный, дождь. В Больших Уках отмечен снег, - говорится в официальном сообщении Обь-Иртышского гидрометеоцентра.

Холодно и сыро в Омске будет всю неделю. Ночами температура может опускаться до нуля. Ожидается ветренная погода.

- Холодная погода в ближайшие дни сохранится. Местами будут наблюдаться осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западного направления 7-12 м/с, - рассказала начальник Омского гидрометеорологического центра ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Людмила Литовкина.