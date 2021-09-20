В Омске водитель без прав влетел в автомобиль с двумя маленькими детьми

В обоих авариях пострадали дети. Фото: Иван ПРОХОРОВ

В понедельник, 20 сентября, в Омске произошло сразу два ДТП, в которых пострадали дети.

Первая автоавария случилась в полдень на пересечении улиц Шебалдина и 20 лет РККА. 18-летний водитель без прав ехал на «девятке» со стороны 20-й Линии. Он решил проскочить перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с «Киа Рио». В итоге 30-летней женщине-водителю и двоим ее маленьким пассажирам – мальчику-младенцу и 7-летней девочке – пришлось обратиться за помощью в больницу.

Все отделались лишь ушибами и сильным испугом благодаря тому, что дети находились в специальных удерживающих креслах.

Сообщение о втором ДТП, случившемся уже в Ленинском округе, поступило в 15.20.

– Водитель автомобиля «Шевроле Круз», мужчина 1993 года рождения, при движении по улице Марченко, в районе дома № 11 не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта» под управлением женщины 1977 года рождения, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – В результате ДТП несовершеннолетний пассажир, мальчик 2011 года рождения, доставлен в медицинское учреждение.

Окончательно обстоятельства и причины происшествий будут установлены в ходе проверки.