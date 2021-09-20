В мэрии Омска больше года ищут директора департамента финансов

Руководителя ведомства ищут с июля 2020 года. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В омской мэрии не теряют надежду найти директора департамента финансов. Напомним, место освободилось еще прошлым летом, когда занимавшего его Богдана Масана отправили в колонию за превышение должностных полномочий.

С тех пор конкурс на замещение вакантной должности объявляли уже несколько раз, но достойного претендента найти так и не удалось. Желающих устроиться на работу со сравнительно небольшой зарплатой – соискателям предлагают от 89 тысяч до 123,4 тысячи рублей – и огромной нагрузкой и ответственностью, видимо, не так много. Все это время обязанности руководителя ведомства исполняет зам Ольга Илютикова.

В мэрии предприняли новую попытку найти директора департамента. Заявки принимают с 20 сентября по 30 ноября. Подробности можно узнать на сайте «Госслужба».