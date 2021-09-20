В омской гимназии умерла учительница начальных классов

Елены Салий не стало на прошлой неделе. Фото: ou140.omsk.obr55.ru

Трагическое известие пришло из омской гимназии № 140. Там внезапно умер педагог начальных классов. Елена Салий проработала в сфере образования более четверти века.

Коллеги выражают глубокие соболезнования родным Елены Борисовны в связи с преждевременной смертью их близкого человека.

– Елена Борисовна – прекрасный педагог, замечательный человек, пример безграничной преданности своей профессии, милосердия и мудрости, – говорится в сообщении, размещенном на сайте гимназии еще на прошлой неделе. – Ее душевность, доброта, высокие этические качества были примером для каждого человека. Светлая память сохранится навсегда в сердцах преданных коллег, учеников, родителей.