В Омске прошел спортивный фестиваль «Сибирские игры»

Впервые в рамках данного мероприятия прошли также «Сибирские игры», включающие в себя семь силовых дисциплин: «Медвежья тяга», «Жим лежа», «Перетягивание каната», «Пул-Пуш», «Перенос 150 кг мешка на большее расстояние», «Армрестлинг», «Стритлифтинг».

Организатором состязаний стало спортивно-патриотическое движение «Сильнейшая нация мира» при поддержке общественного движения «Сила Сибири», компаний «СТБ-Охрана», «А4 Центр» и др.

На мероприятии присутствовал директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Константин Мельников. А известный российский силач из «СТБ-Охрана» Михаил Шивляков и один из сильнейших армрестлеров мира Григорий Лящук выступили в роли главных судей каждый в своей дисциплине.

Уникальность «Сибирских игр» заключалась в его участниках: свою силу могли проверить не только профессиональные атлеты и спортсменки, но и любой желающий.

«Очень здорово, что приехали ребята из соседних областей, например, из соседнего Новосибирска. Даже несмотря на пасмурную погоду, люди улыбались, с интересом наблюдали за происходящим, посещали различные площадки, поддерживали выступающих. Это очень радует», – поделился М. Шивляков.

Состязания не обошлись без хороших результатов: в «Медвежьей тяге» и в «Жиме лежа» абсолютной чемпионкой среди женщин стала Ирина Атаманова (170 кг). В «Перетягивании каната» отличалась сборная Танкового Инженерного Института. А участие в дисциплинах «Медвежья тяга» (385 кг) и «Перенос 150 кг мешка» (79.1 м) среди мужчин принесли победу Виталию Рубцову.

«Мы должны показывать правильный пример для подрастающего поколения. Многие называют меня «легендой», что, безусловно, звучит гордо. Но я ещё полон энергии и с радостью делюсь ей, своим мировоззрением, планами. Всем омичам прежде всего желаю здоровья: занимайтесь спортом, физкультурой. А мы будем радовать жителей нашего города и его гостей новыми дисциплинами, масштабом, призами. Спорт - не воспитывает характер, а выявляет его, так что приходите, поддерживайте и участвуйте», – поясняет омский богатырь и соорганизатор фестиваля Шивляков.