Омский губернатор считает, что политическая активность наших граждан возросла

- По итогам состоявшихся выборов в Государственную Думу и Законодательное Собрание нужно отметить повышение политической активности наших граждан по сравнению с 2016 годом. Я хочу сказать спасибо всем омичам, кто пришёл на выборы, - поблагодарил Александр Бурков жителей региона. – Накануне дня голосования я встречался с руководителями региональных отделений парламентских партий, всеми было отмечено, что избирательная компания идёт открыто и честно. В дни голосования на избирательных участках было много наблюдателей, в том числе международных экспертов, которые также отметили, что выборы прошли легитимно и нет нарушений, которые могли бы повлиять на их результаты. Это говорит о высоком уровне политической культуры наших граждан.

Губернатор Александр Бурков также отметил изменения политической палитры в областном парламенте.

- Впервые по итогам выборов в Законодательное Собрание Омской области в его состав вошли шесть политических партий. Это практически весь политический спектр нашей страны. Хочу также отметить, что партия «Единая Россия» сохранила своё лидерство. КПРФ сохранила свой потенциал. Хороший результат показала партия «Коммунисты России». Партия «Справедливая Россия» получила результат выше среднего по стране. Также впервые в выборах участвовала партия «Новые люди», которая будет представлена в областном парламенте. И ЛДПР сохранила своё представительство. Если говорить о наших политических объединениях, они практически не проиграли. И мне важно, чтобы от этого выиграли все наши омичи. Я уверен, что областной парламент будет работоспособным. Губернатор и Правительство Омской области готовы работать с каждым депутатом вне зависимости от его политической принадлежности, - подчеркнул Губернатор Александр Бурков.