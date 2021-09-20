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Общество20 сентября 2021 13:26

«Единую карту омича» разработают за 3,7 миллионов рублей

Проект подешевел почти в два раза
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Разработкой программного обеспечения займется московская фирма.

Разработкой программного обеспечения займется московская фирма.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

В Омске завершился конкурс на разработку программного обеспечения «Единой карты омича». Об этом говорили уже давно и сейчас определили исполнителя. Аукцион проводила компания «Пассажирсервис» и готова была заплатить 7,5 миллионов.

В конкурсе решили участвовать сразу два московские компании, ООО «Удобный маршрут» и АО «АИСА ИТ-Сервис». Первая компания предложила разработать ПО за 3,8 миллиона, а вторая снизила цену до 3,7 миллионов. Она и стала победителем аукциона. Ранее «АИСА ИТ-Сервис» уже занимались подобными проектами, разрабатывали проект для «Единой карты петербуржца».