«Единую карту омича» разработают за 3,7 миллионов рублей

Разработкой программного обеспечения займется московская фирма. Фото: пресс-служба администрации города Омска

В Омске завершился конкурс на разработку программного обеспечения «Единой карты омича». Об этом говорили уже давно и сейчас определили исполнителя. Аукцион проводила компания «Пассажирсервис» и готова была заплатить 7,5 миллионов.

В конкурсе решили участвовать сразу два московские компании, ООО «Удобный маршрут» и АО «АИСА ИТ-Сервис». Первая компания предложила разработать ПО за 3,8 миллиона, а вторая снизила цену до 3,7 миллионов. Она и стала победителем аукциона. Ранее «АИСА ИТ-Сервис» уже занимались подобными проектами, разрабатывали проект для «Единой карты петербуржца».