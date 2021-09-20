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Общество20 сентября 2021 12:32

Прокуратура заинтересовалась срывом сроков строительства садика в омском поселке Биофабрика

Объект должен быть сдан в эксплуатацию в ноябре
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Возведение долгожданного садика в Биофабрике может затянуться. Фото: мэрия Омска

Возведение долгожданного садика в Биофабрике может затянуться. Фото: мэрия Омска

Детский сад в поселке Биофабрика возводят в рамках национального проекта «Демография». Возведением здания на 310 мест занимается компания «Сибцентрострой». Объект должен быть сдан до 30 ноября.

Ранее подрядчику уже объявляли предупреждение о недопустимости срыва сроков. Однако после новой проверки прокуратуры выяснилось, что по некоторым этапам работ уже имеется отставание от графика.

– По результатам проверки генеральному директору ООО «СПК «Сибцентрострой» внесено представление об устранении нарушений, которое находится на рассмотрении, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.