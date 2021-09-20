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Общество20 сентября 2021 12:09

В Омской области за сутки ковидом заразились 376 человек

Число выздоровевших после выходных резко снизилось
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Ковид в Омской области продолжает активно распространяться.

Ковид в Омской области продолжает активно распространяться.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омской области, как и во всем мире, продолжают бороться с коронавирусом. По последним данными минздрава, за сутки заразились вирусом еще 376 человек. Лечиться дома сможет 291 человек, остальные 85 займут места в ковидных госпиталях. За все время пандемии в регионе зафиксировали уже 80 790 случаев заражения.

Выздоровели за сутки 152 человека. После выходных этот показатель существенно снизился. Обычно он превышает 400 человек. За все время пандемии в Омской области справились с болезнью 60 616 человек.

Список погибших пополнился 7 новыми фамилиями. За все время пандемии умерли 2 146 омичей.

В прививочной компании приняли участие 609 137 омичей, а привиты вторам компонентом «Спутника-V» 526 340 человек.