Пьяный омич ударил водителя скорой ножом и сбежал

Найти буйного омича удалось в тот же день. Фото: пресс-служба Росгвардии по Омской области

С очередным неадекватным пациентом пришлось иметь дело омским медикам. Вот только на этот раз пустыми угрозами и оскорблениями дело не закончилось. Бригада приехала на вызов и не ожидала ничего экстраординарного, когда неизвестный выскочил с кухонным ножом на медиков и ударил им водителя скорой. После этого он сразу сбежал, а медики вызвали Росгвардейцев.

Они опросили потерпевшего и совсем скоро задержали мужчину, подходящего под описание. Им оказался 59-летний ранее судимый омич, рассказали в пресс-службе Росгвардии. Для дальнейших разбирательств буйного омича отправили в полицию, а раны водителя обработали медики.