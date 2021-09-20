Иностранные эсперты считают, что выборы в Омской области проходили прозрачно

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Эксперты из Германии и Ливана подвели итоги визита в Омскую область. За три дня, в течение которых проходили выборы, иностранные эксперты посетили более 10 избирательных участков в Омске и Азово.

Общественный активист из Германии, управляющий директор портала «Weltnetz.TV» Артур Лейер, представитель федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли Урс Ункауф и председатель Национальной арабо-российской ассоциации Башир Аббас Самаха сходятся во мнении, что избирательный процесс в Омской области абсолютно прозрачен и организован на высоком уровне. В процессе трехдневного голосования соблюдались действующее законодательство и санитарно-эпидемиологические требования, а небольшие замечания моментально исправляли.

«За последние три дня мы каждый день посещали 3-5 избирательных участков в Омске и Омской области. На всех избирательных участках все члены избирательной комиссии придерживались высоких стандартов проведения выборов. Они всегда дружелюбно отвечали на все наши вопросы и вопросы наблюдателей. Члены избирательной комиссии, когда им указывали на какие-то небольшие замечания, всегда их быстро исправляли. Также хочу отметить, что на всех избирательных участках всё было подготовлено для маломобильных групп населения. Особенно хочется отметить не только высокую явку женщин и молодёжи в качестве избирателей, но также их активность в качестве членов комиссий и наблюдателей», – подвел итоги Урс Ункауф.

«Для меня было очень важно, что здесь, в Омске, наблюдалась полная прозрачность. У нас был полностью открытий доступ на все участки. Мы могли фотографировать, что хотели. Урны были прозрачные. На каждом участке было несколько наблюдателей от партий и от Общественной палаты», – рассказал Артур Лейер.

«Выборы депутатов – это очень серьезно. Мы посетили 10-15 избирательных участков. Мы свободно общались с населением, с наблюдателями. Я очень удивился, что так много наблюдателей от партий и все дружные. Люди спокойно голосуют, а в других странах процесс проходит шумно. Я первый раз в Омске, но надеюсь, что не последний. Город очень понравился», – поделился впечатлениями Башир Аббас Самаха.

Председатель Избирательной комиссии Омской области Алексей Нестеренко считает, что благодаря иностранным экспертам совершенствуется процедура выборов: «Мы относимся к ним как к нашим партнерам, которые реально помогают нам делать выборы лучше, качественнее. Это эксперты, которые знают законодательство, способны проводить сравнительные исследования – и не только теоретические, но и практические».