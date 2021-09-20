Омич не поделился сигаретами, и его избила группа подростков

Парни избили омича за то, что он отказался поделиться сигаретами. Теперь им грозит уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратился 21-летний омич, заявив, об избиении. Он рассказал, что шел домой из магазина, где прикупил пачку сигарет, а на улице 2-я Электровозная его остановила группа подростков. Попросили закурить, на что молодой человек ответил отказом. После этого на него бросились с кулаками. У омича украли сумку, где были телефон, наушники, духи и банковская карта. Все это он оценил в 10 тысяч рублей.

Полицейские уже спустя 20 минут нашли одного из подозреваемых в магазине на улице Воровского. У 17-летнего подростка обнаружили наушники и флакон духов, а карточкой он расплачивался за алкоголь. Остальных участников драки также задержали.

- Трое оказались подростками – все состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, один из них уже судим за кражу. Четвертый – 44-летний мужчина, - уточнили в пресс-службе полиции.

Установили, что активнее всех в избиении участвовали подростки 15 и 17 лет. На всех участников завели уголовное дело по статье РФ «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья».