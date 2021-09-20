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Общество20 сентября 2021 11:05

Омич не поделился сигаретами, и его избила группа подростков

Парень просто возвращался домой из магазина, когда его застали хулиганы
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Парни избили омича за то, что он отказался поделиться сигаретами. Теперь им грозит уголовное дело.

Парни избили омича за то, что он отказался поделиться сигаретами. Теперь им грозит уголовное дело.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратился 21-летний омич, заявив, об избиении. Он рассказал, что шел домой из магазина, где прикупил пачку сигарет, а на улице 2-я Электровозная его остановила группа подростков. Попросили закурить, на что молодой человек ответил отказом. После этого на него бросились с кулаками. У омича украли сумку, где были телефон, наушники, духи и банковская карта. Все это он оценил в 10 тысяч рублей.

Полицейские уже спустя 20 минут нашли одного из подозреваемых в магазине на улице Воровского. У 17-летнего подростка обнаружили наушники и флакон духов, а карточкой он расплачивался за алкоголь. Остальных участников драки также задержали.

- Трое оказались подростками – все состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, один из них уже судим за кражу. Четвертый – 44-летний мужчина, - уточнили в пресс-службе полиции.

Установили, что активнее всех в избиении участвовали подростки 15 и 17 лет. На всех участников завели уголовное дело по статье РФ «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья».