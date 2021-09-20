Омичи пожаловались на тараканов, расплодившихся в школе № 82

Тараканов заметили в школе № 82. Фото: «Ревизорро Омск»

Жители города пожаловались в паблике «Ревизорро Омск» на нашествие тараканов, оккупировавших учебное заведение. В доказательство выложили снимки с живыми и раздавленными насекомыми, которые валяются в помещении.

Фото: «Ревизорро Омск»

По свидетельству автора поста, все происходит в школе № 82, расположенной в городке Нефтяников. В депобразования эту ситуацию пока не прокомментировали.

В этом же паблике сегодня выложили еще одну жалобу. В школе № 142, которая находится в районе Привокзального поселка, в столовой детям предложили есть хлеб с плесенью.