В Омске на двух проблемных перекрестках запретят поворачивать налево

На двух перекрестках запретят левые повороты на светофорах. Фото: пресс-служба администрации города Омска

В Омске уже в начале октября запретят поворот налево на двух перекрестках. Изменения коснутся пересечения улиц 3-я Транспортная и Богдана Хмельницкого и перекрестка улицы Конева и объездной дороги у ТЦ «Континент».

В первом случае левый поворот можно будет совершить на следующем перекрестке с улицей 2-я Транспортная, а во втором водителям придется подождать. Там разворот обустроят рядом с ближайшей заправкой.

Как объясняют в пресс-службе департамента транспорта, такие изменения решили внести из-за повышенной аварийности на этих участках. За два года в Кировском округе в ДТП на этом участке пострадали 7 человек, один погиб, а в Октябрьском округе за два года произошло 4 аварии.