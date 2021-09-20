На Омскую область движется снег и минусовые температуры

Омская область находится во власти холодного циклона. Фото: ventusky.com

Холода в Омск пришли внезапно. Еще в конце августа было тепло, а в сентябре резко похолодало. Практически с начала месяца погода не балует омичей теплом. Бабьего лета, как такового, в городе не было, температура около +20 продержалась всего пару дней, а после снова вернулись морозы. Не потеплело и во время празднования Дня города.

Сейчас прогнозы синоптиков не радуют еще больше. В ближайшие дни синоптики из Обь-Иртышского УГМС сообщают об осадках в виде мокрого снега с дождем. Такие осадки прогнозируют на среду, 22 сентября. Температура в этот день также пойдет вниз. Днем обещают около +5…+10, а ночью от +2 до -3. Градусов.

Такую тенденцию подтверждают и более длительные прогнозы. Дожди будут идти всю неделю, а мокрый снег обещают еще и в начале следующей недели.