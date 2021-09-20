Омским чиновникам второй раз за год увеличивают оклады

Надбавка коснется всех сотрудников облправительства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалистам, работающим в структуре областного правительства, второй раз за последние 12 месяцев увеличили оклады. Надбавка в 5% составит 210 рублей, оклад соответственно достигнет 4 400 рублей.

Итоговая сумма зарплаты зависит от различных надбавок к окладу. Несмотря на то, что увеличение коснется только младшего звена, оно повлияет на заработок практически всех сотрудников облправительства.

Также указом губернатора предусмотрено увеличение оклада людям, не находящимся на госслужбе, – водителям, уборщицам и другим работникам, обеспечивающим функционирование областного правительства.