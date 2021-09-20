В день после выборов в Омск опоздали сразу три самолета

Омичам, которые планировали улететь сегодня утром в столицу, пришлось подождать.

Сегодня утром, 20 сентября, пассажирам нескольких рейсов в Москву пришлось задержаться в аэропорту. Сразу три утренних рейса задержались в столице больше, чем на час.

Самолеты «Уральских авиалиний» и «Северного ветра» с опозданием на 1:25 вылетели из Москвы. Они уже прибыли в Омск, но пассажирам все же пришлось ждать. Рейс, который должен был прилететь в 5:30 приземлился только в 6:33, следующий вместо 6:10 прибыл в 7:50, и последний вместо 7:20 приземлился только в 8:45. Самая большая задержка получилась у «Северного ветра», их борт опоздал на 1:40.

Из-за этих задержек все самолеты вылетели в обратном направлении с опозданием.