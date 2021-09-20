В Омске за миллиард построят школу на 1100 мест

Строительство планируют начать в следующем году.

В Омске активно начали строить детские сады и школы. В этом году 1 сентября открыла двери для учеников новая школа в микрорайоне Амур-2. Она стала самой большой в городе на 1100 мест. Через год в другом районе появится еще одна такая же.

«Омскоблстройзаказчик» начал поиски подрядчика для проектирования и строительства новой школы на 1122 места. Место для здания подыскали в Октябрьском округе, неподалеку от дома №14б на Космическом проспекте. Его площадь составила 19,6 тысяч квадратных метров. По условиям контракта на работы отвели 15 месяцев, за это время нужно спроектировать здание, построить его и закупить оборудование. На все это заказчик готов выделить 964,48 миллионов рублей.

Планируется, что проект победитель конкурса, разработает до 20 декабря 2021 года, а само здание сдаст до декабря 2022.