Владелица снесенного в центре Омска кафе «Дубравушка» требует у мэрии 800 тысяч рублей

Здание кафе разобрали в конце весны. Фото: пресс-служба администрации города Омска

В Омске страсти никак не улягутся вокруг кафе "Дубравушка". Оно стояло на площади перед кинотеатром Маяковский и за свою жизнь успело сменить нескольких арендаторов. Но его признали самостроем и снесли. Тогда хозяйка здания, Алла Скопцова, пожаловалась на то, что мэрия приняла решение о сносе и начала работы слишком быстро. До этого женщина в суде попыталась доказать, что здание самостроем не является, но проиграла. Подрядчики от администрации явились разбирать кафе, когда там ещё работал арендатор.

Именно за эти работы с предпинимательницы и хотят взыскать 273 тысячи рублей. Мэрия подала иск с соответствующими требованиями. Но Скопцова выдвинула встречные требования 16 сентября. Женщина намерена получить от города 807 тысяч рублей. Судебное заседание назначили не 22 сентября.