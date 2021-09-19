Омская прима-балерина проголосовала в перерыве между репетициями

олистка балета, ведущий мастер сцены Нина Маляренко сегодня, в заключительный день голосования, пришла на избирательный участок в лицей №54, чтобы вместе с омичами выразить свою гражданскую позицию. Этому не помешал плотный график балерины: через три дня, 22 сентября, в Музыкальном театре стартует творческий сезон, ежедневно идут репетиции. Кроме того, Нина Маляренко запускает собственный проект - балетную студию. Сейчас, признается прима, каждый её день расписан по часам.

- Сегодня много репетировали в театре и между репетициями нашла время, чтобы проголосовать. Я считаю, что это долг каждого гражданина Российской Федерации отдать голос и сделать выбор за стабильное будущее нашего региона и нашей страны. Проектов очень много, творческая жизнь кипит. Скоро состоится премьера "Лебединого озера", открытие сезона в театре, а также готовится к открытию моя балетная студия. Я долго к этому шла, и сейчас настроена целенаправленно на это, - рассказала Нина Маляренко.

Нина Маляренко - лауреат Премии регионального фестиваля-конкурса «Лучшая театральная работа» - «Лучшая женская роль» за воплощение образа Настасьи Филипповны в балете «Идиот» (Омск, 2015). Лауреат премии Губернатора Омской области «За заслуги в развитии культуры и искусства имени народного артиста РСФСР Н. Д. Чонишвили (Омск, 2016), Номинант Омской региональной премии «Народный герой - 2016». Награждена медалью МЧС России за спасение утопающего.

С 2013 года является артисткой балета, ведущим мастером сцены Омского государственного музыкального театра, членом Союза театральных деятелей. С 2013 по 2016 годы преподавала хореографию в Омском центре олимпийской подготовки по художественной гимнастике. В 2017 году окончила с отличием Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского. В 2020 году окончила Центр магистерской подготовки при Омском педагогическом университете. В репертуаре: постановки «Щелкунчик», «Идиот», «Обнаженное танго», «Юнона» и «Авось», «Бухгольц», «Жизель», «Лебединое озеро» и другие.