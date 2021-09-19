Более 8 тысяч наблюдателей следят за голосованием в Омской области

олее 8 тысяч наблюдателей следят за ходом голосования в Омской области. Это представители политических партий и субъектов общественного контроля.

– В соответствии со сведениями, которые были представлены в Избирательную комиссию Омской области, на каждом избирательном участке в нашем регионе присутствуют профессиональные наблюдатели от Общественной палаты Омской области, – пояснил председатель Облизбиркома Алексей Нестеренко.

Что касается политических партий, то они заявили об участии в выборах более 5800 наблюдателей: Единая Россия – более 1750 наблюдателей; Партия пенсионеров – свыше 1100; КПРФ – почти 900; Новые люди – 880, Справедливая Россия -патриоты – за правду – более 480, Коммунисты России – около 450.

Вместе с тем, наблюдатели, представители СМИ, избиратели, изъявившие желание наблюдать за ходом голосования, могут воспользоваться трансляцией с избирательных участков в Центре общественного наблюдения. В Омской области он организован в Региональном центре по связям с общественностью (ул. Красный Путь, д. 9).

«В задачи наблюдателя входит проверить наличие списка участников голосования, оформление бюллетеней, количество переносных ящиков и средств для их опечатывания. Нужно обязательно удостовериться, провели ли дезинфекцию мест голосования, соблюдают ли присутствующие социальную дистанцию, есть ли на участке антисептические средства для дезинфекции рук, используются ли маски. Кроме этого, наблюдатель должен контролировать, есть ли у избирателей реальная возможность для тайного волеизъявления,- пояснила председатель Общественной палаты Омской области Лидия Герасимова. - Общественное наблюдение – это непредвзятое наблюдение, не подверженное никакому давлению. Мы все хотим, чтобы выборы были прозрачными, независимыми, легитимными».