За выходные от коронавируса умерло 18 омичей

Всего же с начала пандемии ковид унес жизни 2139 омичей. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Остается сложно эпидемиологическая обстановка в Омской области. Коронавирус продолжает косить сибиряков. На данный момент вакцинировалось около 600 тысяч омичей. Однако летальных исходов пока полностью избежать не удается. Каждый день от ковида умирают омичи. Об этом свидетельствуют свежие цифры статистики, которые опубликовал региональный минздрав. Более того, эти цифры за последние недели немного выросли.

Только за эти выходные от коронавируса в омских больницах скончалось 18 человек - по 9 пациентов в каждый из выходных. Всего же с начала пандемии ковид унес жизни 2139 омичей. При этом данные Росстата по нашему региону в несколько раз выше. Всего же коронавирусом за все время официально переболело более 80 тысяч сибиряков.