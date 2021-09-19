Омский победитель Паралимпийских игр в Токио принял участие в голосовании

Представители участковой избирательной комиссии пришли к одному из ведущих спортсменов-паралимпийцев региона домой.

С 17 по 19 сентября омичи голосуют за будущих депутатов в Государственную думу и региональный парламент.

К двукратному чемпиону Паралимпийских игр в Токио Александру Кузюкову члены участковой избирательной комиссии пришли домой, чтобы он смог проголосовать в комфортных условиях.

– Я всю жизнь ходил на избирательные участки, и всегда мне приходилось пользоваться чьей-то помощью, – поделился Александр Кузюков. – Не везде есть пандусы, это мог быть и второй этаж, было не так удобно и легко. В этот раз решил позвонить, ко мне пришли домой, и вся процедура прошла в очень комфортном формате, в домашней обстановке. Я легких путей не ищу, но мне кажется, что если есть такая возможность и если можно так просто и замечательно все сделать, то почему нет. Я считаю, таким образом жителям нашего региона голосовать значительно проще. Плюс голосование идет 3 дня, люди могут проголосовать тогда, когда им удобно и где им удобно. Я вижу, что процедура проходит абсолютно прозрачно, что люди, которые приходят и собирают голоса, – очень порядочные. Бюллетени герметично сложены и никуда не денутся. Важно, чтобы избирательные участки были приближены к самому человеку, а в моем случае так и вообще избирательный участок оказался у меня на дому. Это здорово.

– Важность момента огромная, потому что есть возможность выбрать в Государственную Думу тех людей, которых мы знаем, которые себя зарекомендовали с хорошей стороны, – продолжил Александр. – Выборы в Законодательное собрание тоже очень важны. Здесь много новых лиц, избиратель будет делать выбор в пользу тех, кто приходил к ним на участки, в дома, кто делал что-то реальное для тех районов и участков, на которых они избираются. Лично для меня важнейшие выборы – это выборы в Госдуму, потому что люди будут представлять нашу Омскую область на федеральном уровне. Хочется, чтобы это были те, кто сможет сделать все для процветания нашего региона. Я знаю, что у этих людей есть такие возможности, они уже проявили себя, показали, как могут работать. Я вижу, что сейчас есть те кандидаты, у которых это очень здорово и хорошо получается. Последние несколько лет мы видим, что условия для жизни в нашем городе улучшаются, с каждым днем Омск становится более благоустроенным, красивым и приятным.

Напомним, что не так давно Александр Кузюков в составе паралимпийской сборной встречался с Президентом России Владимиром Путиным.

– Встреча с Президентом прошла замечательно, он просто устроил для нас, паралимпийцев, настоящий праздник, это дорогого стоит, для меня это огромная честь, – поделился впечатлениями Александр. – Сейчас нахожусь дома, основное время провожу со своей семьей. Очень много моментов, которые связаны со средствами массовой информации, – приходят в гости, общаемся, что-то записываем. Мне кажется, потихонечку становится этого меньше и я смогу немножечко отдохнуть, потому что выложился на Играх на все 100 % и хочется тишины.

Добавим, что проведение трехдневного голосования обусловлено эпидемиологической ситуацией в стране. Сегодня, 19 сентября, проходит заключительный день выборной кампании, избирательные участки работают до 20:00. На выборах соблюдаются все необходимые санитарно-эпидемические меры.