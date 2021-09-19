В Крутинском районе Омской области урну для голосования на дому привозят на квадроцикле

Мотовездеход стал незаменимым транспортом в сельской глубинке в периоды проведения избирательных кампаний.

Заведующая Усть-Логатским клубом Юлия Алгазина уже не первый год работает в участковой комиссии, меняя на время привычную для себя сферу деятельности. Она же - владелица квадроцикла. Именно на этом транспортном средстве к тем землякам, кто не может в силу здоровья добраться до избирательного участка самостоятельно, члены комиссии выезжают на дом.

В первый же день голосования 17 сентября из 137 внесенных в списки избирателей в Усть-Логатке проголосовала почти половина жителей села. Голосование продолжается и сегодня. А вот по заявлениям односельчан к ним домой отправляется с урной выборный десант в составе с Юлией Алгазиной и ее однофамилицей Людмилой Алгазиной, которая в будни служит почтальоном, а в дни голосования также работает в избирательной комиссии.

Усть-Логатка – красивейшее село в Крутинском районе, образованное более трех веков назад староверами Алгазиными, Ершовыми, Крыгиными на берегу реки Оши. Юлию можно считать потомком тех основателей. И не только ее. Фамилию Алгазины носят немало жителей села.