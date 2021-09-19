В Омском облизбиркоме сообщили о том, что молодежь активно голосует на этих выборах

Молодой бизнесмен Евгений Долгошеев пришел на избирательный участок отдать свой голос за комфортное будущее омского региона. По его мнению, очень важно выбрать депутатов, которые способны грамотно формировать законодательные инициативы и распоряжаться бюджетом.

– Здорово, что в нашем государстве есть такая функция демократического выбора, что у нас есть возможность прийти и проголосовать. И делать это нужно обдуманно. Необходимо самому изучить, что это за кандидат, какая у него программа и что он хочет донести, потому что выбирать надо профессионалов. Они очень нужны как на федеральном, так и на региональном уровне, – отметил Евгений.

Мастер спорта России по гиревому спорту, победитель и призер всероссийских соревнований Лина Ретунская – известный человек в Полтавском районе.

- Я проголосовала на избирательном участке в своем родном селе Георгиевка, затем приняла участие во Всероссийском дне бега «Кросс наций» на дистанции 1000 метров, проголосовав еще раз таким образом за здоровый образ жизни. Ежегодно принимаю участие в этих соревнованиях, они проходят в спорткомплексе «Юность» в Полтавке. У нас один из лучших в регионе спорткомплексов, это очень популярное место у взрослых и ребят. Здесь современная беговая дорожка, комфортные условия для спортсменов и зрителей, у всех любителей бега отличное настроение!

Буквально на днях Лина Ретунская вернулась с Всероссийской спартакиады трудящихся, которая проходила в Калуге. Девушка заняла первое место по гиревому спорту в своей весовой категории до 63 килограммов.

- В выборах я участвую всегда, потому что от этого зависит, каким будет завтрашний день нашего района и области. В последнее время очень многое делается в нашем районе и в Омской области для развития всех видов спорта: ремонтируются школьные спортзалы, строятся тренажерные площадки. Надо, чтобы добрые начинания продолжались. – сказала Лина.

Свой выбор сделала и региональный координатор «Молодежки ОНФ» Анастасия Ерахтина. Она проголосовала на избирательном участке № 32, расположенном в СОШ № 137.

– Некоторые говорят о том, что молодёжь аполитична, ленива. Хочу опровергнуть это суждение! Мы также умеем брать на себя ответственность за будущее страны, ведь именно нам ее строить. А выборы – это как раз определение нашего будущего! Уверена, что в эти дни большое количество молодежи идёт и голосует, ведь среди кандидатов есть наши соратники, – отметила Анастасия Ерахтина.

Интерес молодых людей к нынешним выборам подтверждает секретарь Избирательной комиссии Омской области Александр Христолюбов.

«Надо отметить, что на проходящих выборах в Омской области наблюдается активность молодых избирателей, которые приходят на участки в течение трех дней голосования. Это студенческая молодежь, рабочая молодежь. Виден интерес к выборам, люди проявляют свою гражданскую позицию», - сообщил Александр Христолюбов.

Кроме того, в эти дни много молодых людей работают волонтёрами и наблюдателями на избирательных участках, помогая организаторам следить за ходом голосования, за соблюдением санитарных противоэпидемиологических норм. Среди них - активисты всероссийского студенческого корпуса спасателей. Волонтер этого движения Николай Прусс также принял участие в голосовании на избирательном участке в омской школе №135.

– На любых выборах важен каждый голос, особенно молодых омичей. Ведь нам здесь дальше жить. Это наша страна, наш город, а значит, наша забота. Именно поэтому я решил не оставаться безучастным и решил проголосовать, – поделился молодой спасатель Николай Прусс.

На избирательном участке №432 на базе учебного корпуса омского медицинского колледжа в воскресенье, 19 сентября, очень оживлённо с самого утра. Среди тех, кто пришёл проголосовать на выборах в Государственную Думу и Законодательное Собрание, немало молодёжи.

- Голосовала за Россию, за её процветание, - лаконично прокомментировала свой выбор омичка Елена Иванова.

- Было ожидаемо, что в воскресенье будет большой наплыв людей. Поэтому на участок вышел рано, побыстрее проголосовать, так как мне нужно ехать на работу, - пояснил спешку и ранний приход на избирательный участок омич Михаил Смирнов. – Для меня было важным выполнить свой гражданский долг, а голосовал я за стабильность.