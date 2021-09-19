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Общество19 сентября 2021 11:43

В Омском облизбиркоме сообщили о том, что молодежь активно голосует на этих выборах

С 17 по 19 сентября омичи голосуют за будущих депутатов в Государственную думу и региональный парламент. К голосованию в Омске присоединились начинающие предприниматели.
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Молодой бизнесмен Евгений Долгошеев пришел на избирательный участок отдать свой голос за комфортное будущее омского региона. По его мнению, очень важно выбрать депутатов, которые способны грамотно формировать законодательные инициативы и распоряжаться бюджетом.

– Здорово, что в нашем государстве есть такая функция демократического выбора, что у нас есть возможность прийти и проголосовать. И делать это нужно обдуманно. Необходимо самому изучить, что это за кандидат, какая у него программа и что он хочет донести, потому что выбирать надо профессионалов. Они очень нужны как на федеральном, так и на региональном уровне, – отметил Евгений.

Мастер спорта России по гиревому спорту, победитель и призер всероссийских соревнований Лина Ретунская – известный человек в Полтавском районе.

- Я проголосовала на избирательном участке в своем родном селе Георгиевка, затем приняла участие во Всероссийском дне бега «Кросс наций» на дистанции 1000 метров, проголосовав еще раз таким образом за здоровый образ жизни. Ежегодно принимаю участие в этих соревнованиях, они проходят в спорткомплексе «Юность» в Полтавке. У нас один из лучших в регионе спорткомплексов, это очень популярное место у взрослых и ребят. Здесь современная беговая дорожка, комфортные условия для спортсменов и зрителей, у всех любителей бега отличное настроение!

Буквально на днях Лина Ретунская вернулась с Всероссийской спартакиады трудящихся, которая проходила в Калуге. Девушка заняла первое место по гиревому спорту в своей весовой категории до 63 килограммов.

- В выборах я участвую всегда, потому что от этого зависит, каким будет завтрашний день нашего района и области. В последнее время очень многое делается в нашем районе и в Омской области для развития всех видов спорта: ремонтируются школьные спортзалы, строятся тренажерные площадки. Надо, чтобы добрые начинания продолжались. – сказала Лина.

Свой выбор сделала и региональный координатор «Молодежки ОНФ» Анастасия Ерахтина. Она проголосовала на избирательном участке № 32, расположенном в СОШ № 137.

– Некоторые говорят о том, что молодёжь аполитична, ленива. Хочу опровергнуть это суждение! Мы также умеем брать на себя ответственность за будущее страны, ведь именно нам ее строить. А выборы – это как раз определение нашего будущего! Уверена, что в эти дни большое количество молодежи идёт и голосует, ведь среди кандидатов есть наши соратники, – отметила Анастасия Ерахтина.

Интерес молодых людей к нынешним выборам подтверждает секретарь Избирательной комиссии Омской области Александр Христолюбов.

«Надо отметить, что на проходящих выборах в Омской области наблюдается активность молодых избирателей, которые приходят на участки в течение трех дней голосования. Это студенческая молодежь, рабочая молодежь. Виден интерес к выборам, люди проявляют свою гражданскую позицию», - сообщил Александр Христолюбов.

Кроме того, в эти дни много молодых людей работают волонтёрами и наблюдателями на избирательных участках, помогая организаторам следить за ходом голосования, за соблюдением санитарных противоэпидемиологических норм. Среди них - активисты всероссийского студенческого корпуса спасателей. Волонтер этого движения Николай Прусс также принял участие в голосовании на избирательном участке в омской школе №135.

– На любых выборах важен каждый голос, особенно молодых омичей. Ведь нам здесь дальше жить. Это наша страна, наш город, а значит, наша забота. Именно поэтому я решил не оставаться безучастным и решил проголосовать, – поделился молодой спасатель Николай Прусс.

На избирательном участке №432 на базе учебного корпуса омского медицинского колледжа в воскресенье, 19 сентября, очень оживлённо с самого утра. Среди тех, кто пришёл проголосовать на выборах в Государственную Думу и Законодательное Собрание, немало молодёжи.

- Голосовала за Россию, за её процветание, - лаконично прокомментировала свой выбор омичка Елена Иванова.

- Было ожидаемо, что в воскресенье будет большой наплыв людей. Поэтому на участок вышел рано, побыстрее проголосовать, так как мне нужно ехать на работу, - пояснил спешку и ранний приход на избирательный участок омич Михаил Смирнов. – Для меня было важным выполнить свой гражданский долг, а голосовал я за стабильность.