Военный из Омска сгорел в Екатеринбурге в день танкиста

В пожаре в загородном доме погибли трое друзей танкистов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В страшном пожаре под Екатеринбургом погиб военный родом из Омской области и двое его сослуживцев. Трагедия произошла в ночь с 12 на 13 сентября. Четверо приятелей из воинской части № 34081, отправились в загородный дом. Один из них в процессе праздника уснул в беседке, что и спасло ему жизнь, а трое отправились в дом.

- По предварительным данным, военнослужащие во внеслужебное время находились в загородном доме. В ночное время произошло замыкание электропроводки, из-за которого возник пожар. Смерть военнослужащих наступила из-за отравления продуктами горения. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - уточнили в гарнизоне изданию Е1.RU.

Среди погибших оказался и 25-летний омич. Он женился в прошлом году и взял квартиру в ипотеку, а 9 месяцев назад в молодой семье случилось радостное событие - рождение ребенка. Двое других погибших женаты не были. Военных похоронят в закрытых гробах за счет воинской части, после пожара тела сильно обгорели. Проверка по факту гибели военных продолжается.