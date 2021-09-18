Ковидом за все время пандемии в Омской области заболели 80 тысяч человек

Прирост заболеваемости ковидом в Омской области остается довольно высоким. Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирус продолжает распространятся в Омской области. В последнее время темпы заражения немного снизились, но цифры все равно остаются высокими. Сейчас большинство заразившихся переносит вирус легче и может оставаться на лечении дома.

По последним данным минздрава, в Омской области зафиксировали уже более 80 тысяч заболевших ковидом. За сутки заразился 371 омич, 309 человек останутся на амбулаторном лечении, а 62 займут койки в специализированных госпиталях. За все время наблюдений зафиксировали уже 80 042 заболевших.

Выздоровели за сутки 459 человек. С начала пандемии справится с ковидом удалось 60 001 человеку. По этому показателю Омская область тоже перешагнула очередной порог.

Умерли от ковида за сутки 9 больных. За все время наблюдений вирус унес жизни 2 130 человек.

В прививочной компании поучаствовали, по данным медиков, уже 608 554 человека.