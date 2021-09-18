В Уленкульском сельском поселении местные жители голосуют в национальной одежде

В Уленкульском сельском поселении Большереченского района Омской области существует традиция - в день выборов любого уровня многие местные жители приходят на участок в национальной татарской одежде, члены избирательной комиссии включают национальную музыку, звучат песни на татарском языке.

Сами члены УИК также надевают традиционные головные уборы: мужчины – тюбетейки, женщины – калфаки. Для всех сельчан выборы – это праздник.

- Мы живём в многонациональной стране, области, районе, живём дружно, спокойно, чему очень рады! Наши дети обучаются в школе с этнокультурным компонентом, поэтому хорошо знают не только русский, но и литературный татарский язык, что подтверждают победами на олимпиадах и конкурсах. Наши таланты поют песни на родном языке, нас хорошо встречают на всех районных конкурсах! Хочется, чтобы это продолжалось, за что голосуем сегодня, - поделилась уленкулька Наиля Мусеевна Рачапова.

На территории Уленкульского сельского поселения работают 5 избирательных участков. По итогам первого дня голосования, на 4-х из них явка избирателей выше среднерайонной. Например, на 554-м участке, где в списках 346 избирателей, накануне проголосовало 19 %, на 555-м – более 34,5 %, на 556-м – 20 %. Лидирует по явке избирателей среди малых населённых пунктов деревня Каракуль, здесь проголосовало 67,5 % избирателей, включенных в списки для голосования.