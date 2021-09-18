Умер тенор омского музыкального театра Георгий Салеидзе

До юбилея Григорий Салеидзе не дожил всего 10 дней. Фото: пресс-служба омского музыкального театра

В 90 лет из жизни ушел один из старейших теноров омского музыкального театра Георгий Тарасович Салеидзе, сообщили в театре. Актер отдал омскому театру 55 лет профессиональной жизни.

Родился Георгий в 28 сентября 1931 года в селе Гамачинабули Самтредского р-на Грузинской ССР. Учился в московском музыкально-театральном училище им. Глазунова, а после служил четыре года в Ансамбле песни и пляски Тихоокеанского флота, два года в государственном театре оперы и балета города Улан-Удэ, четыре года в Красноярском театре музыкальной комедии и четыре года в ивановском областном театре музыкальной комедии. После этого в 1966 году переехал в Омск и до конца жизни оставался в нашем городе. На сцене театра Григорий Салеидзе исполнил около 150 ролей.

- Траурная церемония прощания состоится в Омском государственном музыкальном театре. О дате и времени будет сообщено дополнительно, - уточнили в пресс-службе омского музыкального театра.