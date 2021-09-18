К вахтовикам Крапивинского месторождения избирательная комиссия отправилась на вертолете

Сегодня, 18 сентября, два члена избирательной комиссии с правом решающего голоса отправились на Крапивинское месторождение, где будет организован процесс голосования. Перед этим члены комиссии сдали ПЦР-тесты и получили разрешение от врачей на вылет. С собой у членов комиссии необходимый запас средств индивидуальной защиты, как для себя, так и для избирателей.

Как пояснил председатель территориальной избирательной комиссии Тарского района Анатолий Попов, на участке будет находиться 51 избиратель, 32 из них являются жителями Омской области и смогут проголосовать, как за кандидатов в депутаты Государственной Думы, так и Законодательного Собрания. Остальные избиратели – жители Томской, Новосибирской, Тюменской и других областей. Они будут участвовать в выборах только депутатов Государственной Думы.

Голосование будет осуществляться в павильоне на открытом воздухе с соблюдением всех необходимых мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Сегодня же комиссия вернется . Бюллетени будут упакованы в сейф-пакеты, сложены в металлические сейфы. Подсчет голосов начнется завтра после 20.00.

– На территории Тарского района расположено структурное подразделение Газпромнефть-Восток (Крапивинский участок), где осуществляется добыча нефти. Участок расположен в 200 километрах от города Тары в болотистой местности. Транспортного сообщения по земле с этим участком нет. В связи с этим Избирательной комиссией Омской области и было принято решение о создании в аэропорту Тара – в месте временного пребывания граждан – отдельного избирательного участка, – пояснил Анатолий Попов.