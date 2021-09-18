Первый день голосования в Омской области прошел спокойно

Об итогах первого дня выборов депутатов сегодня рассказал председатель Избирательной комиссии Омской области Алексей Нестеренко. Вчера, 17 сентября, в Омской области свой голос отдали 12,7% избирателей (188 тысяч человек). В районах проголосовали 16,06%, в Омске – 10,42%. Самые высокие показатели среди районов – в Крутинском (31,38%), самые низкие – в Нижнеомском (12,23%). В городе Омске более активно голосовали в Ленинском округе (11,01%), менее активно - в Кировском округе (9,38%).

«Организационно день прошел очень спокойно. Сбоев у нас практически не было. Комиссии все отработали от начал до конца без задержек», – сообщил Алексей Нестеренко.

Всего в Избирком поступили 16 заявлений. Из них 11 обращений с просьбой разъяснить порядок голосования или помочь найти избирательный участок. Также было подано 5 жалоб, которые не признали обоснованными. Жалобы переданы в УМВД.

Сегодня избирательные участки вновь открылись для голосования. Напомним, на территории региона до 19 сентября включительно проходят выборы депутатов Государственной Думы РФ, Законодательного Собрания Омской области и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных районов, городских и сельских поселений. Голосование проводится в помещениях для голосования, вне помещений для голосования (голосование на дому), в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. Так, сегодня члены избирательной комиссии вылетели к работающим на Крапивинском месторождении на вертолете. Там проголосовать должны около 100 человек.