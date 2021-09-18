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Общество18 сентября 2021 8:41

Супруги из Омска набрали кредитов на 2 миллиона и отдали деньги мошенникам

Семейная пара повелась на стандартные уговоры мошенников
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омичи сделали мошенников богаче на 2 миллиона.

Омичи сделали мошенников богаче на 2 миллиона.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Жертвами дистанционных мошенников стали два омича. Муж и жена получили звонок от неизвестной девушки, которая представилась сотрудницей банка. Она рассказала, что мужчине одобрили кредит. Омич никаких займов брать не собирался, о чем девушке и сообщил. А дальше началась стандартная схема со службой безопасности, необходимостью взять кредит и перевести его на безопасные счета.

Несколько кредитов муж оформил на себя, еще три по такой же схеме мошенники убедили взять его жену. В общем супруги перевели злоумышленниками более 2,3 миллионов рублей. Сейчас делом занимается полиция. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество с использование электронных средств платежа".