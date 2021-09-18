Сразу после выборов омичей ждет похолодание и первый снег

Первый снег пройдет в Омске уже на следующей неделе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики не радуют омичей прогнозами этой осенью. Бабьего лета ждать уже точно не стоит, оно, как оказалось, заглянуло в Омск всего на пару дней, 15 и 16 сентября, а теперь регион во власти осенней погоды. Из-за этого даже отопление в домах омичей появится раньше обычного. Но погода готовит еще один сюрприз.

Первый снег, который, как предполагали раньше, затронет только север Омской области, возможной пойдет и в Омске. Сразу после в ближайший понедельник 20 сентября Обь-Иртышское УГМС прогнозирует осадки, местами возможен мокрый снег. Температура днем тоже не будет высокой, обещают +5...+10 градусов.

Осадки прогнозируют на всю следующую неделю. Ночью температура может опускаться до +1, а днем до +5 градусов. Такая же тенденция в погоде сохранится до конца сентября, сообщают синоптики.