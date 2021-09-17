Молодые омичи активно голосуют на выборах

В Омской области, как и по всей России, сегодня стартовали выборы депутатов Государственной Думы. Кроме того, жители нашего региона голосуют за депутатов Законодательного собрания.

По традиции активными участниками избирательного процесса стали и молодые омичи. Свое решение высказали студенты, общественники, спортсмены. Многие из них пришли голосовать впервые. Среди избирателей можно было встретить и мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике, серебряного призера чемпионата Европы Ольгу Тё.

– Всегда стараюсь не пропускать выборы, уверена, что высказать свое решение на голосовании необходимо каждому. Нашими голосами решается будущее, – прокомментировала Ольга.

Принять участие в выборах также изъявили желание бойцы Омского областного студенческого отряда, которые всегда проявляют свою активную гражданскую позицию.

– Для меня важно участвовать в голосовании, решить, как дальше будет развиваться регион и страна, где я живу. Я внимательно изучал предвыборные программы партий, представленных в списке. Думаю, мой голос будет обязательно услышан, – рассказал боец Омского областного студенческого отряда Антон Тимофеев.

Напомним, что проведение трехдневного голосования обусловлено эпидемиологической ситуацией в стране. Выбрать депутатов можно 17, 18 и 19 сентября. Все эти дни избирательные участки будут работают с 8:00 до 20:00. На выборах соблюдаются все необходимые санитарно-эпидемические меры. Избирателям на входе вручают маску, перчатки и индивидуальную ручку.