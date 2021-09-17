Общественники не зафиксировали нарушений на избирательных участках Омской области

Председатель Федерации омских профсоюзов Сергей Моисеенко обратился к работодателям с просьбой выделить время для голосования сотрудникам, которые работают в течение всего периода с 17 по 19 сентября.

«Мы с коллегами призвали всех трудящихся Омской области, чтобы они приняли активное участие в голосовании. Кроме этого, я попросил работодателей, чтобы они выделили время для участия в избирательной кампании сотрудников, которые работают 17, 18 и 19 сентября», – рассказал Сергей Моисеенко.

Также он сообщил, что члены профсоюзных комитетов присутствуют на всех избирательных участках. В течение сегодняшнего дня жалоб не поступало.

Продолжают свою работу и общественные наблюдатели. Секретарь Омской Епархии русской Православной Церкви, член Общественной палаты Омской области Дмитрий Олихов отмечает, что на избирательных участках соблюдается порядок, процесс голосования проходит в рамках действующего законодательства. Член Общественной палаты Омской области Вячеслав Марцинкевич также подчеркивает, что на участках соблюдаются и санитарно-эпидемиологические требования.

«Выборы – это изъявление гражданской позиции, это гражданский долг. Выборы – это определение будущего региона, будущего нашей страны», – считает Дмитрий Олихов.