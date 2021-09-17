АО «Транснефть – Западная Сибирь» обеспечивает промышленную безопасность производственных объектов

На производственных объектах АО «Транснефть - Западная Сибирь» завершено техническое обследование пяти резервуаров для хранения нефти. Диагностика металлоконструкций, трубопроводов, основного и вспомогательного оборудования резервуаров позволяет выявлять дефекты и своевременно устранять их.

На Омской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) и Анжеро-Судженской ЛПДС выполнена полная техническая диагностика трех резервуаров общим объемом 60 тыс. куб. м. Емкости были выведены из эксплуатации, выполнена их зачистка, дегазация, произведено отключение систем энергоснабжения, автоматики и телемеханики резервуаров.

Специалисты провели измерения толщины металлоконструкций, исследовали сварные соединения ультразвуковым, магнитным, рентгенографическим методами, оценили состояние антикоррозионного покрытия, понтона, отмосток, оснований и фундаментов резервуаров. Выполнены геодезические измерения инновационным метом лазерного сканирования, что позволяет выявить отклонения геометрических параметров стенки и днища резервуара для выполнения расчета напряженно-деформированного состояния и определения срока безопасной эксплуатации.

На перекачивающих станциях в Омской и Томской области завершена частичная диагностика двух резервуаров - объемом 50 тыс. куб. м. и 20 тыс. куб. м. Был выполнен натурный осмотр ёмкостей, их внешнее обследование, проведены геодезические измерения и контроль акустико-эмиссионным методом.

Цель мероприятий - обеспечение надежной эксплуатации резервуарных парков предприятия с соблюдением требований промышленной и экологической безопасности.