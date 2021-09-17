На выборах в Омской области проголосовал 100-летний участник Великой Отечественной войны

Отважный боец награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом Славы III степени, медалями "За боевые заслуги", "За оборону Советского Заполярья", "За Победу над Германией и Японией". Общий трудовой стаж Трофима Ивановича – более 40 лет. Он работал в Омске на моторостроительном заводе имени П.И.Баранова. Неоднократно избирался председателем цехового профсоюза, завкомитетом завода. Сейчас Трофим Иванович живет в Нежинском геронтологическом центре, имеет активную гражданскую позицию и не пропускает ни одного голосования.

«Я человек военный, считаю, что каждый житель нашей страны должен обязательно отдать свой голос и выбрать ту власть, которая обеспечит достойную жизнь россиянам», - рассказал проживающий Нежинского геронтологического центра Трофим Иванович Басов.

В дни голосования в домах-интернатах работают избирательные участки. Около 5 тыс. пожилых омичей и инвалидов, проживающих в 14-и стационарных учреждениях, и обладающих правом голоса, имеют возможность проголосовать.