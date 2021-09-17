В избиркоме Омской области напомнили порядок голосования на дому

Сегодня в Омской области проходит голосование на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания восьмого созыва, депутатов законодательного Собрания Омской области седьмого созыва, а также на дополнительных выборах на территории 22 муниципальных районов.

Голосование будет проходить в течение 3 дней – 17, 18, 19 сентября. Избирательные участки работают с 8.00 до 20.00.

Чтобы проголосовать, необходимо:

- обладать активным избирательным правом;

- прийти на избирательный участок, взяв с собой паспорт.

Предусмотрена возможность голосования вне помещения для тех избирателей, которые по уважительной причине не смогут прибыть в помещение для голосования. Уважительные причины: состояние здоровья, инвалидность, уход за больным человеком, маленьким ребенком, иные уважительные причины.

– Если у избирателя есть уважительная причина, он имеет право проголосовать на дому. Чтобы подать заявление, необходимо обратиться в участковую избирательную комиссию до 14:00 по местному времени 19 сентября 2021 года, – уточнил секретарь Избирательной комиссии Омской области Александр Христолюбов.

Получить ответы на возникающие вопросы можно, позвонив на круглосуточную горячую линию Информационно-справочного центра ЦИК России. Тел. +8-800-200-00-20 (звонок бесплатный).