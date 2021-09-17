Самолет, летевший из Омска в Москву, экстренно сел в Казани

Самолет с омичами совершил экстренную посадку из-за плохого самочувствия пассажирки. Фото: Цуприк Евгений.

Традиционный трений рейс из Омска в столицу полетел по неожиданному маршруту. Самолету пришлось экстренно приземлиться в Казани около 7:46. Об этом сообщает издание ТАСС. Причиной для изменения маршрута послужило недомогание одной из пассажирок. Женщине стало плохо в воздухе, и она потеряла сознание. Сразу после приземления пассажирку госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу.

Остальные пассажиры все же добрались до Москвы, но с опозданием. Из Казани борт отправился в 8:51. Упавшая в обморок женщина рассказала медикам, что сегодня впервые села в самолет. Опыт получился не самым удачным.