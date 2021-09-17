Омичи избили водителя автобуса из-за нежелания платить за проезд

7 человек не захотели платить за проезд и устроили драку с водителем. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

С неадекватным поведением пассажиров пришлось столкнуться 55-летнему водителю автобуса. Днем он выполнял рейс, и ничего не предвещало беды, пока мужчина не обратился к группе подростков с просьбой оплатить проезд. В ответ на это молодые люди кинулись на мужчину с кулаками и вышли в районе улицы Суворова.

Очевидцы этого инцидента не остались равнодушными и сообщили о произошедшем патрулю Росгвардии, который находился поблизости. Они опросили пострадавшего и довольно быстро задержали хулиганов. Их отправили в полицию.

- Происшествие произошло 16 сентября около 15 часов. Задержали 7 молодых людей в возрасте от 21 до 16 лет. Сейчас их опрашивают. По данному факту проводится проверка, после которой будет вынесено процессуальное решение, - уточнили в пресс-службе полиции. Водитель после инцидента серьезных травм не получил.