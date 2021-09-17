У «Арены Омск» в 2022 году сделают несколько парков

Рядом с новой "Ареной Омск" разобьют несколько парков. Но начнут работы только после окончания строительства. Фото: пресс-служба ХК "Авангард"

Омичи пристально наблюдают за ходом строительства новой «Арены Омск». Сейчас там рабочие монтируют крышу, а закончить строительство обещают в 2022 году, после этого займутся внутренней отделкой. Видимо, параллельно с этим начнут и благоустройство прилегающих территорий. Планы у мэрии амбициозные. Неподалеку от ледовой арены планируют разбить несколько зеленых зон. Об этом рассказал директор департамента городского хозяйства Евгений Фомин ГТРК «Иртыш».

- Подрядчик сделает благоустройство вокруг самой арены, также планируем благоустройство заброшенной береговой линии к Иртышу. Направим на это более 150 млн рублей. Основные объемы работы будут на видовую сторону со стороны Лукашевича, - отметил чиновник.

Благоустройство должно закончится в 2023 году к началу молодежного чемпионата мира по хоккею.