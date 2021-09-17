Омские агрономы посадили вдоль дорог 150 ясеней

В планах агрономов высадить осенью еще около 2 600 деревьев. Фото: пресс-служба администрации города Омска

В Омске продолжаются осенние посадки. Осень, по словам агрономов, самое благоприятное время для посадок крупномеров. В это время они легче приживаются. Как уточнили в пресс-службе мэрии, накануне вдоль улицы Красный путь от аграрного университета до Телецентра высадили 101 ясень. Еще 49 появились на проспекте Мира от СибАДи до Химиков. На этом же участке в этой осенью планируют высадить живую изгородь. Для этих целей заготовили 4600 кустов кизильника.

- Наши службы озеленения для осенних посадок применяют крупномерный посадочный материал с закрытой корневой системой: липы, ивы шаровидные, яблони сибирские, ясени зеленые. Поставщиками саженцев являются питомники из Тамбова и Москвы, часть зеленых насаждений выращено в муниципальном питомнике, - отметил заместитель директора по зеленому хозяйству «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Михаил Киреев.