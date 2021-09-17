За сутки в Омской области ковидим заразились 370 человек

В Омске пока темпы заражения коронавирусом остаются стабильными. Фото: Артем КИЛЬКИН

По последним данным минздрава, в Омской области ковидом за сутки заболели 370 человек. Из них 310 останутся на лечении дома, а 60 займут койки в ковидных госпиталях. За все время пандемии заразились уже 79 669 человек.

Выздоровел за сутки 461 очмич. На этом уровне показатели держатся уже несколько дней, но несмотря на это омичам все равно в скором времени обещают четвертую волну ковида. За все время пандемии справились с болезнью 59 542 человека.

К сожалению, ковид продолжает уносить человеческие жизни. За сутки умерли 7 человек, а за все время наблюдений 2 121 житель региона.

В прививочной компании приняли участие уже 606 913 человек, поставили оба компонента 523 907 человек. Остальные дожидаются полной вакцинации.