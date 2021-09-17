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Общество17 сентября 2021 11:14

В омских бройлерах нашли опасную сальмонеллу

Бактерии выявили при плановой проверки
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В омской лаборатории вовремя выявили опасные бактерии в курице.

В омской лаборатории вовремя выявили опасные бактерии в курице.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Один из предпринимателей привез образцы своей продукции в лабораторию ФГБУ «Омский референтный центр Россельхознадзора». Он занимается производством мяса птицы, поэтому привез тушку бройлера из новой партии, чтобы получить необходимые документы. До этого не возникало проблем, но сейчас стандартный анализ показал, что с мясом не все в порядке.

- Специалисты проверили пробу классическим микробиологическим методом, в результате которого были выявлены патогенные микроорганизмы – сальмонеллы. В связи с высокой опасностью сальмонеллы информация об обнаружении незамедлительно была передана в Управление Россельхознадзора по Омской области, - отметили в лаборатории.

Сальмонелла действительно довольно опасная для человека бактерия. Она может жить в мясе, молоке, яйцах и вызывать заболевания желудочно-кишечного тракта: от простого отравления до брюшного тифа. Избежать заражения поможет правильная первичная и тепловая обработка продуктов, а также соблюдение правил гигиены.